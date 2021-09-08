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08 вересня 2021, 18:11 405

На Сумщині стався розлив нафти

08 вересня 2021, 18:11 405
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Фото: Рixabay
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В Охтирському районі, на Сумщині, стався аварійний розлив нафти

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції у Сумській області.

За попередньою інформацією внаслідок аварії нафтоводяною сумішшю забруднено 0,26 га земель Кардашівської сільської ради.

"Ввечері 7 вересня надійшло повідомлення про розгерметизацію нафтозбірного колектору Бугруватівського родовища в районі ГЗУ-2 Бугри НГВУ "Охтирканафтогаз", — йдеться в повідомленні.

В "Охтирканафтогазі" повідомили, що одразу після виявлення розгерметизації розпочалися роботи з пошуку причин та ліквідації наслідків аварії.

Наразі працівники екоінспекції працюють на місці, де стався розлив. Вони обмірюють площу забрудненої земельної ділянки та відбирають проби ґрунту. Далі проведуть розрахунки збитків, завданих природному середовищу внаслідок аварії.

Раніше ми писали про те, що на Сумщині злочинці викачали з державного нафтопроводу нафти на 20 млн.

Україна Суми події нафта Сумська область

 
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