На Сумщине произошел разлив нефти

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В Ахтырском районе, на Сумщине, произошел аварийный разлив нефти

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции в Сумской области.

По предварительной информации в результате аварии нефтеводяной смесью загрязнено 0,26 га земель Кардашевского сельского совета.

"Вечером 7 сентября поступило сообщение о разгерметизации нефтесборного коллектора Бугроватовского месторождения в районе ГЗУ-2 Бугры НГВУ "Ахтырканефтегаз", — говорится в сообщении.

В "Ахтырканефтегаз" сообщили, что сразу после обнаружения разгерметизации начались работы по поиску причин и ликвидации последствий аварии.

Сейчас работники экоинспекции работают на месте, где произошел разлив. Они измеряют площадь загрязненного земельного участка и отбирают пробы грунта. Далее проведут расчеты ущерба, нанесенного природной среде в результате аварии.

Ранее мы писали о том, что на Сумщине преступники выкачали из государственного нефтепровода нефти на 20 млн.