На Сумщині судитимуть чоловіка, який нарубав ліс на мільйон гривень

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У Сумській області перед судом постане чоловік, який протягом кількох місяців нищив ліс

Як пише RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

Слідство встановило, що чоловік з серпня 2020 року по березень 2021 року на території Сумського району без відповідних дозволів зрубав 172 дерев різних порід.

До слова, робив це "чорний лісоруб" не сам. Чоловік лише організовував і контролював вирубку. А до праці він залучив найманих робітників. Працівники були впевнені, що працюють законно й не вчиняють жодного злочину.

Справу про незаконну порубку дерев уже передали до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині судитимуть сімох осіб за незаконні рубки лісу на 13 мільйонів гривень.