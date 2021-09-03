14:55  03 вересня
Стало відомо, у яких областях найбільше та найменше хворих на COVID-штам "Дельта"
17:14  03 вересня
До суду пішла справа про хабар екс-глави Чернівецької облради, який вимагав хабар $400 тисяч
17:43  03 вересня
На Донбасі затишшя: з початку доби жодного обстрілу окупантами наших позицій
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2021, 15:21 326

На Сумщині судитимуть чоловіка, який нарубав ліс на мільйон гривень

03 вересня 2021, 15:21 326
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Сумській області перед судом постане чоловік, який протягом кількох місяців нищив ліс

Як пише RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

Слідство встановило, що чоловік з серпня 2020 року по березень 2021 року на території Сумського району без відповідних дозволів зрубав 172 дерев різних порід.

До слова, робив це "чорний лісоруб" не сам. Чоловік лише організовував і контролював вирубку. А до праці він залучив найманих робітників. Працівники були впевнені, що працюють законно й не вчиняють жодного злочину.

Справу про незаконну порубку дерев уже передали до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині судитимуть сімох осіб за незаконні рубки лісу на 13 мільйонів гривень.

ліс Україна кримінал кримінальна справа Сумська область

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram