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03 сентября 2021, 15:21 256

На Сумщине будут судить мужчину, который нарубил лес на миллион гривен

03 сентября 2021, 15:21 256
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Фото: Нацполиция
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В Сумской области перед судом предстанет мужчина, который в течение нескольких месяцев уничтожал лес

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Следствие установило, что мужчина с августа 2020 года по март 2021 года на территории Сумского района без соответствующих разрешений срубил 172 деревьев разных пород.

К слову, делал это "черный лесоруб" не сам. Мужчина лишь организовывал и контролировал вырубку. А к труду он привлек наемных рабочих. Работники были уверены, что работают законно и не совершают никакого преступления.

Дело о незаконной порубке деревьев уже передали в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине будут судить семерых человек за незаконные рубки леса на 13 миллионов гривен.

лес Украина криминал криминальное дело Сумская область

 
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