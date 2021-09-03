На Сумщине будут судить мужчину, который нарубил лес на миллион гривен

Фото: Нацполиция

В Сумской области перед судом предстанет мужчина, который в течение нескольких месяцев уничтожал лес

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Следствие установило, что мужчина с августа 2020 года по март 2021 года на территории Сумского района без соответствующих разрешений срубил 172 деревьев разных пород.

К слову, делал это "черный лесоруб" не сам. Мужчина лишь организовывал и контролировал вырубку. А к труду он привлек наемных рабочих. Работники были уверены, что работают законно и не совершают никакого преступления.

Дело о незаконной порубке деревьев уже передали в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине будут судить семерых человек за незаконные рубки леса на 13 миллионов гривен.