У Сумах вулицями гуляв лось

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У Сумах кілька днів міськими вулицями та приватними садибами розгулював дикий лось

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Сумщини.

Тварина ходила жвавими автомобільними магістралями та їла городину і фрукти в приватному секторі.

Вперше містяни помітили тварину на вулиці Єрмака. Лось уже побував на городах та, перестрибнувши через паркан, попрямував у середмістя.

Поліцейським, які прибули на незвичайний виклик, вдалося знайти лося на вулиці Івана Виговського. Тварина прямувала до річки Сумки. Перестрибуючи через водойму, він зачепився за бетонну плиту, пошкодив собі копито й заховався в хащах.

Правоохоронці викликали на допомогу пораненій тварині фахівців Лебединського лісового господарства, які зголосилися забрати лося до себе. Ветеринар зробила тварині ін’єкцію заспокійливого.

За допомогою маніпулятора лося помістили до вантажівки та доправили до села Межиріч. Там тварина житиме у заповідній зоною під опікою людей.

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