Мешканка Полтави знайшла у своїй квартирі удава
У Полтаві жінка знайшла у туалеті своєї квартири метрового удава
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Жінка одразу зателефонувала до надзвичайників. Господиня розповіла, що в квартирі проводився ремонт — міняли труби. Як удав потрапив на 8-й поверх багатоповерхівки — невідомо.
Удава доправили до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, де помістили у тераріум. З’ясувалося, що це аргентинський райдужний удав.
Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті також змія заповзла до житлового будинку.
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