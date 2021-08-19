Мешканка Полтави знайшла у своїй квартирі удава

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У Полтаві жінка знайшла у туалеті своєї квартири метрового удава

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Жінка одразу зателефонувала до надзвичайників. Господиня розповіла, що в квартирі проводився ремонт — міняли труби. Як удав потрапив на 8-й поверх багатоповерхівки — невідомо.

Удава доправили до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру, де помістили у тераріум. З’ясувалося, що це аргентинський райдужний удав.

Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті також змія заповзла до житлового будинку.