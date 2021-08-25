В Сумах по улицам гулял лось

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В Сумах несколько дней городскими улицами и частными усадьбами разгуливал дикий лось

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу патрульной полиции Сумщины.

Животное ходило оживленными автомобильными магистралями и ело овощи и фрукты в частном секторе.

Впервые горожане заметили животное на улице Ермака. Лось уже побывал на огородах и, перепрыгнув через забор, направился в центр города.

Полицейским, прибывшим на необычный вызов, удалось найти лося на улице Ивана Выговского. Животное направлялось к реке. Перепрыгивая через водоем, он зацепился за бетонную плиту, повредил себе копыто и спрятался в зарослях.

Правоохранители вызвали на помощь раненому животному специалистов Лебединского лесного хозяйства, которые вызвались забрать лося к себе. Ветеринар сделала животному инъекцию успокоительного.

С помощью манипулятора лося поместили в грузовик и доставили в село Межирич. Там животное будет жить в заповедной зоне под опекой людей.

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