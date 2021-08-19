В Сумской области прокурор сбил насмерть пожилую женщину

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В городе Конотоп, что в Сумской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое совершил прокурор

Об этом говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры, пишет RegioNews.

Авария произошла ночью 18 августа в Конотопе по улице Пушкина, в районе электромеханического завода. Он, будучи за рулем машины "КИА Оптима", наехал на 81-летнюю женщину, которая шла по встречке с велосипедом в руках. От полученных травм она скончалась на месте, а прокурор сразу же скрылся с места преступления.

Стало известно, что прокурор с 15 марта 2021 находится вне штата одной из местных прокуратур.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура устанавливает, был ли наехавший на пенсионерку в нетрезвом состоянии. Также сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что на Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП.