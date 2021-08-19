12:14  19 августа
Кравчук впервые пропустит парад ко Дню Независимости: что произошло
13:38  19 августа
ЕС признал украинские COVID-сертификаты - Шмыгаль
08:11  19 августа
Из-за обстрелов на Донбассе погиб еще один защитник Украины
UA | RU
UA | RU
19 августа 2021, 11:11 1556

В Сумской области прокурор сбил насмерть пожилую женщину

19 августа 2021, 11:11 1556
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В городе Конотоп, что в Сумской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, которое совершил прокурор

Об этом говорится в сообщении Сумской областной прокуратуры, пишет RegioNews.

Авария произошла ночью 18 августа в Конотопе по улице Пушкина, в районе электромеханического завода. Он, будучи за рулем машины "КИА Оптима", наехал на 81-летнюю женщину, которая шла по встречке с велосипедом в руках. От полученных травм она скончалась на месте, а прокурор сразу же скрылся с места преступления.

Стало известно, что прокурор с 15 марта 2021 находится вне штата одной из местных прокуратур.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура устанавливает, был ли наехавший на пенсионерку в нетрезвом состоянии. Также сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, что на Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП.

Украина ДТП прокурор Сумы Конотоп

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua