В Україні залишилися без світла 56 населених пунктів - ДСНС
Знеструмлено населені пункти у трьох областях
Знеструмлено населені пункти у трьох областях
Станом на ранок вівторка, 1 грудня, знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях України через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру).
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
У ніч з 30 листопада на 1 грудня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях, а саме: Сумська - 39, Одеська - 16 і Донецька - 1", - йдеться в повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вибух на Харківщині десять населених пунктів залишились без газу, обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії.
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