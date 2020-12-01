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01 грудня 2020, 10:14 91

В Україні залишилися без світла 56 населених пунктів - ДСНС

01 грудня 2020, 10:14 91
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Знеструмлено населені пункти у трьох областях
Знеструмлено населені пункти у трьох областях
Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок вівторка, 1 грудня, знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях України через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру).

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

У ніч з 30 листопада на 1 грудня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях, а саме: Сумська - 39, Одеська - 16 і Донецька - 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вибух на Харківщині десять населених пунктів залишились без газу, обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії.

електрика рятувальники ДСНС ремонт область
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