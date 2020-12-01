В Україні залишилися без світла 56 населених пунктів - ДСНС

Знеструмлено населені пункти у трьох областях

Знеструмлено населені пункти у трьох областях

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок вівторка, 1 грудня, знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях України через ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру).

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

У ніч з 30 листопада на 1 грудня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях, а саме: Сумська - 39, Одеська - 16 і Донецька - 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через вибух на Харківщині десять населених пунктів залишились без газу, обласні та районні служби займаються ліквідацією наслідків аварії.