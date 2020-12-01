В Украине остались без света 56 населенных пунктов - ГСЧС
Обесточены населенные пункты в трех областях
Обесточены населенные пункты в трех областях
По состоянию на утро вторника, 1 декабря, обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра).
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в трех областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрыва на Харьковщине десять населенных пунктов остались без газа.
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