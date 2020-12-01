В Украине остались без света 56 населенных пунктов - ГСЧС

Обесточены населенные пункты в трех областях

Обесточены населенные пункты в трех областях

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро вторника, 1 декабря, обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины из-за осложнений погодных условий (дождь, порывы ветра).

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в трех областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за взрыва на Харьковщине десять населенных пунктов остались без газа.