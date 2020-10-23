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23 жовтня 2020, 18:15 4

Депутата Сумської облради викрили на вимаганні "спонсорської допомоги" на агітацію (ОНОВЛЕНО)

23 жовтня 2020, 18:15 4
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Депутат "просив" чотири тисячі доларів
Депутат "просив" чотири тисячі доларів
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 23 жовтня, СБУ спільно з поліцією викрили депутата Сумської обласної ради на вимаганні 4 тисяч доларів з керівника одного з комунальних підприємств Сумщини.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, депутат, який є членом однієї з постійних комісій облради, вимагав у керівника комунального підприємства $4 тисячі за начебто раніше надане сприяння у вирішенні службового питання. Ці гроші депутат планував використати для проведення передвиборчої агітації. У разі відмови профінансувати його, зловмисник погрожував керівнику підприємства фізичною розправою.

Співробітники спецслужби затримали депутата відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у середмісті обласного центру під час одержання другого "спонсорського внеску" у розмірі $3 тисячі.

Розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

За даними джерел Sumy.Today, ідеться про депутата Сумської обласної ради Сергія Науменка.

Нагадаємо, на Сумщині на хабарі затримали начальника підрозділу "Південної залізниці".

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