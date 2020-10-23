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23 октября 2020, 18:15 5

Депутата Сумского облсовета разоблачили на вымогательстве "спонсорской помощи" на агитацию (ОБНОВЛЕНО)

23 октября 2020, 18:15 5
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Депутат "просил" четыре тысячи долларов
Депутат "просил" четыре тысячи долларов
Фото из открытых источников
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Сегодня, 23 октября, СБУ совместно с полицией разоблачили депутата Сумского областного совета на вымогательстве 4 тысяч долларов с руководителя одного из коммунальных предприятий Сумщины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, вымогавшего у руководителя коммунального предприятия $4 тысячи за якобы ранее предоставленное содействие в решении служебного вопроса. Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его, злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой.

Сотрудники спецслужбы задержали депутата согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в центре областного центра во время получения второго "спонсорского взноса" в размере $3 тысячи.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

По данным источников Sumy.Todayречь идет о депутата Сумского областного совета Сергея Науменко.

Напомним, на Сумщине на взятке задержали начальника подразделения "Южной железной дороги".

взятка Сумы облсовет вымогательство депутат
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