На кордоні з Росією затримали контрабанду на понад два мільйони гривень

З Росії до України везли червону ікру, косметику, книжки та жіночі хустки

З Росії до України везли червону ікру, косметику, книжки та жіночі хустки

Фото: Держприкордонслужба України

На Сумщині прикордонники зупинили дві спроби незаконного переміщення товарів через українсько-російський кордон.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Прикордонники Сумського загону та співробітники СБУ на ділянці відділу "Краснопілля" поблизу кордону зупинили дві автівки. Одна з них – "Toyota Prado" української реєстрації, інша – вантажна "ГАЗель" без реєстраційних знаків. Обома автівками керували громадяни України. Чоловіки цими авто незаконно перетнули кордон з території Росії, щоб перемістити товари до України.

Оглянувши транспортні засоби, правоохоронці в кузові автомобіля "ГАЗель" виявили 24 контейнери з червоною ікрою загальною вагою біля 600 кг, мішки з жіночими хустками, майже сотню коробок з художньою літературою, а також 60 флаконів з косметичними засобами. А під час перевірки автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" виявлені ознаки заміни ідентифікаційного номера кузова.

За незаконне перетинання державного кордону України та порушення прикордонного режиму, на обох правопорушників складені адміністративні матеріали за ст. 202 і 204-1 КУпАП. Крім цього, до Нацполіції направлене повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 290 "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу" ККУ.

Автомобілі разом з вантажем, попередня сума оцінки якого склала біля 2 млн грн, доставлені до прикордонного підрозділу та будуть передані працівникам митної служби.

Пізніше неподалік від кордону з РФ в районі населеного пункту Гаврилова Слобода, що у Середино-Будському районі, виявили 34 коробки з товарами російського походження. У 29 коробках знаходились різні косметичні засоби, а в інших чотирьох – тютюнова суміш для кальяну.

Попередньо встановлено, що виявлені товари також були незаконно переміщені з території Росії на територію України.

Наразі вантаж, орієнтовна сума оцінки якого склала майже мільйон гривень, доставлений до прикордонного підрозділу та буде переданий працівникам Державної фіскальної служби. Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних сигарет . Повідомляється, що за кермом буса був чоловік першого секретаря посольства України в Словаччині .