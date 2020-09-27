13:53  27 вересня
Генпрокуратура відкрила кримінальну справу проти Петра Порошенка і чиновників Мінфіну
14:20  27 вересня
Завтра у Харкові почнуть проводити ДНК-експертизу тіл загиблих в авіакатастрофі - Кучер
09:56  27 вересня
На Донбасі підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
27 вересня 2020, 17:34

На кордоні з Росією затримали контрабанду на понад два мільйони гривень

27 вересня 2020, 17:34
Читайте также на русском языке
З Росії до України везли червону ікру, косметику, книжки та жіночі хустки
З Росії до України везли червону ікру, косметику, книжки та жіночі хустки
Фото: Держприкордонслужба України
Читайте также
на русском языке

На Сумщині прикордонники зупинили дві спроби незаконного переміщення товарів через українсько-російський кордон.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Прикордонники Сумського загону та співробітники СБУ на ділянці відділу "Краснопілля" поблизу кордону зупинили дві автівки. Одна з них – "Toyota Prado" української реєстрації, інша – вантажна "ГАЗель" без реєстраційних знаків. Обома автівками керували громадяни України. Чоловіки цими авто незаконно перетнули кордон з території Росії, щоб перемістити товари до України.

Оглянувши транспортні засоби, правоохоронці в кузові автомобіля "ГАЗель" виявили 24 контейнери з червоною ікрою загальною вагою біля 600 кг, мішки з жіночими хустками, майже сотню коробок з художньою літературою, а також 60 флаконів з косметичними засобами. А під час перевірки автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" виявлені ознаки заміни ідентифікаційного номера кузова.

За незаконне перетинання державного кордону України та порушення прикордонного режиму, на обох правопорушників складені адміністративні матеріали за ст. 202 і 204-1 КУпАП. Крім цього, до Нацполіції направлене повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 290 "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу" ККУ.

Автомобілі разом з вантажем, попередня сума оцінки якого склала біля 2 млн грн, доставлені до прикордонного підрозділу та будуть передані працівникам митної служби.

Пізніше неподалік від кордону з РФ в районі населеного пункту Гаврилова Слобода, що у Середино-Будському районі, виявили 34 коробки з товарами російського походження. У 29 коробках знаходились різні косметичні засоби, а в інших чотирьох – тютюнова суміш для кальяну.

Попередньо встановлено, що виявлені товари також були незаконно переміщені з території Росії на територію України.

Наразі вантаж, орієнтовна сума оцінки якого склала майже мільйон гривень, доставлений до прикордонного підрозділу та буде переданий працівникам Державної фіскальної служби. Тривають заходи щодо встановлення кола осіб, які причетні до здійснення протиправної діяльності.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних сигарет . Повідомляється, що за кермом буса був чоловік першого секретаря посольства України в Словаччині .

Росія прикордонники кордон контрабанда авто Сумська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рекордна контрабанда: за кермом буса був чоловік першого секретаря посольства України в Словаччині
27 вересня 2020, 16:12
Рекордна контрабанда: на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок
27 вересня 2020, 14:48
Азербайджан і Вірменія знову розв'язали війну
27 вересня 2020, 11:27
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »