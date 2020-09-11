У Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот
Чоловік не впорався з керуванням
Чоловік не впорався з керуванням
У Житомирській області вранці 11 вересня розбився дельтаплан між населеними пунктами Народичі і Яжберень. В результаті загинув пілот літального транспорту.
Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.
Дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, в результаті чого літальний апарат впав і чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.
На місці події рятувальники проклали рукавну магістральну лінію для запобігання виникненню пожежі або вибуху.
Нагадаємо, в Одесі на Овідіопольській дорозі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків.
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