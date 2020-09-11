У Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот

Чоловік не впорався з керуванням

Чоловік не впорався з керуванням

Фото: ДСНС

У Житомирській області вранці 11 вересня розбився дельтаплан між населеними пунктами Народичі і Яжберень. В результаті загинув пілот літального транспорту.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

Дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, в результаті чого літальний апарат впав і чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники проклали рукавну магістральну лінію для запобігання виникненню пожежі або вибуху.

Нагадаємо, в Одесі на Овідіопольській дорозі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків.