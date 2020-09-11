09:49  11 вересня
В Україні вперше більше 3 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
10:58  11 вересня
Тимошенко здолала COVID-19, але лікує запалення легенів: що відомо про стан лідера "Батьківщини"
08:14  11 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2020, 11:12 7

У Житомирській області внаслідок падіння дельтаплана загинув пілот

11 вересня 2020, 11:12 7
Читайте также на русском языке
Чоловік не впорався з керуванням
Чоловік не впорався з керуванням
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області вранці 11 вересня розбився дельтаплан між населеними пунктами Народичі і Яжберень. В результаті загинув пілот літального транспорту.

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС України.

Дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником, пілот не впорався з керуванням, в результаті чого літальний апарат впав і чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники проклали рукавну магістральну лінію для запобігання виникненню пожежі або вибуху.

Нагадаємо, в Одесі на Овідіопольській дорозі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків.

смерть літак трагедія Житомирська область аварія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Всі блоги »