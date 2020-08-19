СБУ блокувала роботу центру, що займався оптимізацією податків

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та блокувала діяльність міжрегіонального центру мінімізації податкових платежів, який "обслуговував" великих сільгоспвиробників з кількох областей країни.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі спецслужби.

У межах досудового розслідування встановлено, що організатором центру є київський бізнесмен, який займається реалізацією пального. Він створив низку фіктивних фірм, через які, використовуючи фізичних осіб підприємців, реалізовував пальне за готівку

За офіційними документами продукція нібито зберігалася на нафтобазі комерсанта у Житомирській області. Це дозволяло зловмиснику штучно відображати у звітності наявність залишків продукції", - повідомили у пресцентрі.

Відомо, що бухгалтери виготовляли документацію для фіктивного продажу пального клієнтам центру. Це дозволяло "покупцям" протиправно мінімізувати сплату податків до державного бюджету. Так, за документацією пальне реалізовували за завищеними цінами, що штучно і суттєво збільшувало витрати аграріїв на вирощування та збір сільгосппродукції.

Серед клієнтів центру - великі приватні та державні агропромислові підприємства.

За попередніми підрахунками, упродовж 2019-2020 років фігуранти кримінального провадження "допомогли" аграріям у формуванні незаконного податкового кредиту з ПДВ на понад 12 мільйонів гривень. Організатори центру отримували за свої "послуги" 5-6% від суми.

Правоохоронці провели шість одночасних обшуків на Житомирщині, Київщині та у столиці. Вилучено оргтехніку зі сформованими документами, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила міжрегіональну групу, яка виводила у тінь мільйони гривень держпідприємств. Щомісяця банда "відмивала" майже півмільярда гривень.