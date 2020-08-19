СБУ спростувала інформацію про участь у "вагнерівській спецоперації"

Спецслужби не брали участі у різних "фантастичних сценаріях"

Спецслужби не брали участі у різних "фантастичних сценаріях"

Фото: з відкритих джерел

У Службі безпеки заявили, що інформація про участь українських спецслужбовців у спецоперації з бойовиками російського ПВК "Вагнера" є фейком.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі спецслужби.

У пресцентрі зауважили, що Служба безпеки "не коментує чутки, не підтримує медійно інформаційні операції ворога та не бере участі в публічному обговоренні різних фантастичних сценаріїв. Тим більше, коли такі інформаційні "вкиди" мають на меті нанесення шкоди Україні".

Однак, як виняток, зазначаємо - дані стосовно участі СБУ у так званій "вагнерівській спецоперації" є звичайним фейком. А його першоджерелом, наголошуємо, більше тижня тому було саме російське видання", - йдеться у повідомленні

У СБУ також спростували повідомлення про участь офіцера спецслужби у вербуванні найманців групи Вагнера. Жоден співробітник СБУ не брав участі в розмовах бойовиків із вербувальником, які нібито зафіксовані на аудіозаписах.

Раніше повідомлялось, що на думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.