На Сумщине на строительстве школьного стадиона украли почти миллион гривен

Средства на строительство получили, но никаких работ не проводили

Средства на строительство получили, но никаких работ не проводили

Служба безопасности Украины задокументировала сделку по хищению государственных средств, которые были выделены на модернизацию спортивной базы учебно-воспитательного комплекса Краснопольской поселкового совета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По предварительным данным следствия, по результатам проведенных торгов местный отдел образования заключил договор с руководителем коммерческой структуры на строительство школьного стадиона. Для реализации инфраструктурного проекта на счета победителя тендера было перечислено более 950 тысяч бюджетных денег.

Однако, по выводам комплексной экспертизы, предусмотренные договором работы подрядчик не проводил. Также установлено, что средства на строительство были выведены фигурантом в тень через использование счетов аффилированных фирм и внесение недостоверных сведений в отчетной документации.

В настоящее время руководителю подрядной структуры сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, сегодня СБУ блокировала работу центра, который занимался оптимизацией налогов.