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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
21 травня 2020, 12:08 9

У Сумах заборонили запускати повітряні кульки

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21 травня 2020, 12:08 9
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Таким чином у Сумах боротимуться із забрудненням довкілля

Повітряні кульки не можна буде запускати на святкуваннях весіль, випускних, днів народження та інших святах

На сесії міськради Сум прийнято рішення заборонити на території обласного центру запускати у небо повітряні кульки. "За" проголосували 23 депутати.

Про це пише RegioNews.

Міськрада підтримала електронну петицію сумчанки Олександри Росахацької. Авторка петиції вважає, що масове використання кульок шкодить навколишньому середовищу.

Відзначимо, що заборона на запуск повітряних кульок діє в більшості штатів Америки, а також в окремих країнах Європи. За порушення заборони любителі кульок сплачують штрафи за засмічення довкіллля.


Суми екологія петиції заборона свято
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