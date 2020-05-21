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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 12:08 9

В Сумах запретили запускать воздушные шарики

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21 мая 2020, 12:08 9
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Таким образом, в Сумах будут бороться с загрязнением окружающей среды
Таким образом, в Сумах будут бороться с загрязнением окружающей среды

Воздушные шарики запретили запускать на свадьбах, выпускных, днях рождения и других праздниках

На сессии горсовета Сум принято решение запретить на территории областного центра запускать в небо воздушные шарики. "За" проголосовали 23 депутата.

Об этом пишет RegioNews.

Горсовет поддержал электронную петицию сумчанки Александры Росахацької. Автор петиции считает, что массовое использование шариков вредит окружающей среде.

Отметим, что запрет на запуск воздушных шариков действует в большинстве штатов Америки, а также в отдельных странах Европы. За нарушение запрета любители шариков платят штрафы за засорение довкіллля.


Сумы экология петиции запрет праздник
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