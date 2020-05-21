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21 травня 2020, 10:04 5

В Україні та за її межами відзначають День вишиванки

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21 травня 2020, 10:04 5
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Українська вишиванка є одним з яскравих символів української культури
pixabay.com
Українська вишиванка є одним з яскравих символів української культури

В третій четвер травня в Україні традиційно відзначають День вишиванки. Це свято хоч і не є офіційним, але відзначають його не тільки в Україні, але і за її межами всі, кому близька українська культура та історія.

Про це пише RegioNews.

Передісторією виникнення свята є ініціатива студентської молоді факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2006 році вони запропонували один день у році присвятити українській вишиванці. Можна сказати, що свято існувало і відзначалося у вузькому колі, а в 2014 році - доленосному в історії нашої країни, він пішов не тільки за межі гуртка свідомого українського студентства, але і за межі самої України.

Третій четвер травня обраний не випадково. Засновники акції наполягають на тому, щоб День вишиванки припадав саме на будні, а не на вихідний, відзначаючи, що вишиванка - органічна складова життя і культури українців.

Українська вишиванка, нарівні з українською писанкою є одним з яскравих символів української культури. До того ж, одягаючи вишиванку, демонструєш не тільки її красу і унікальність, але і підтверджуєш свою приналежність до віковічної української культурної традиції.

У цьому році пошуковий сервіс Google створив яскравий дудл до Дня вишиванки.

Google на сторінці пошуку створив дудл з орнаментами, які нагадують вишиванку, – і так привітав українців.


свято українці культура вишиванка
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