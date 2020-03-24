У Черкасах міськрада збереться на особливе засідання

24 березня Черкаська міськрада збереться, аби продовжити роботу сімдесят дев'ятого пленарного засідання. Через небезпеку зараження коронавірусом працюватимуть за зачиненими дверима

Фото: Черкаська міськрада

24 березня Черкаська міськрада збереться, аби продовжити роботу сімдесят дев'ятого пленарного засідання. Через небезпеку зараження коронавірусом працюватимуть за зачиненими дверима

Про це інформують RegioNews із посиланням на офіційний сайт Черкаської міської ради.

Засідання розпочнеться о 12:00. Депутати продовжать розглядати галузеві та земельні питання.

У роботі візьмуть участь відділ з питань роботи ради, доповідачі, юридична служба та головний спеціаліст відділу інформаційних технологій.

Як повідомляли RegioNews раніше, 19 березня о 10:00 розпочалося засідання Черкаської міської ради з обмеженим доступом.