В Сумах горсовет начал "антикоронавирусную” сессию

24 марта Сумской городской совет собрался на сессию, посвященную мерам борьбы с коронавирусом

Фото: Сумской горсовет

24 марта Сумской городской совет собрался на сессию, посвященную мерам борьбы с коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию на сайте государственного органа.

Она началась в 14:00 и продолжается в онлайн режиме, чтобы соблюсти меры безопасности во время карантина.

Депутаты рассмотрят вопрос перераспределения бюджетных средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Как писали RegioNews ранее, 24 марта Черкасский горсовет собралась, чтобы продолжить работу семьдесят девять'пятого пленарного заседания. Из-за опасности заражения коронавирусом работают за закрытыми дверями.