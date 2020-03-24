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24 марта 2020, 15:52 1

В Сумах горсовет начал "антикоронавирусную” сессию

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24 марта 2020, 15:52 1
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24 марта Сумской городской совет собрался на сессию, посвященную мерам борьбы с коронавирусом
Фото: Сумской горсовет
24 марта Сумской городской совет собрался на сессию, посвященную мерам борьбы с коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на официальную информацию на сайте государственного органа.

Она началась в 14:00 и продолжается в онлайн режиме, чтобы соблюсти меры безопасности во время карантина.

Депутаты рассмотрят вопрос перераспределения бюджетных средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Как писали RegioNews ранее, 24 марта Черкасский горсовет собралась, чтобы продолжить работу семьдесят девять'пятого пленарного заседания. Из-за опасности заражения коронавирусом работают за закрытыми дверями.


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