В Сумской области у нескольких человек подозревают коронавирус

На Сумщине в четырех жителей врачи подозревают коронавирусную инфекцию

На Сумщине в четырех жителей врачи подозревают коронавирусную инфекцию

Об этом начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Дмитрий Кривцов написал на личной Facebook-странице, сообщают RegioNews.

"Сегодня (16 марта – ред.) в учреждениях здравоохранения региона находится четыре человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Их состояние удовлетворительное, проводятся соответствующие исследования”, – написал Кривцов.

Добавил, что в медучреждениях области имеется 65 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и около 30 кислородных концентраторов.

Как информировали RegioNews ранее, объявлена пандемия коронавирус может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами.