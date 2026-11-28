Фото: полиция Ровенской области

В поселке Владимирец Ровенской области автомобиль сбил 72-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку госпитализировали с переломом ноги

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 27 ноября около 11:00 на улице Шевченко. По предварительным данным, 69-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2109 допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую каретой скорой помощи доставили в больницу. Медики диагностировали у нее закрытый перелом ноги.

По результатам проверки водитель находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП было начато досудебное расследование.

Правоохранители призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.