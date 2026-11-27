Фото: поліція Рівненської області

У Здолбунові на Рівненщині 37-річного чоловіка засудили до семи років позбавлення волі за зберігання метамфетаміну з метою збуту та обладнання для виготовлення психотропної речовини. Після оголошення вироку його взяли під варту в залі суду

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 25 вересня 2024 року під час обшуку за місцем проживання тоді 35-річного здолбунівчанина поліцейські вилучили метамфетамін, який він придбав і зберігав для подальшого збуту.

Крім того, у підсобному приміщенні господарства чоловіка правоохоронці виявили обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини. Зокрема, два скляних предмети та три холодильники, на яких були нашарування метамфетаміну.

Раніше судимому чоловіку повідомили про підозру. Після завершення досудового розслідування матеріали кримінального провадження скерували до суду.

Під час судового розгляду обвинувачений неодноразово не з’являвся на засідання без повідомлення поважних причин. Через це його оголосили в розшук.

Нещодавно суд визнав чоловіка винуватим і призначив йому сім років позбавлення волі. Після оголошення вироку його взяли під варту.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині судили чоловіка. Відомо, що у його помешканні правоохоронці виявили бурштин-сирець, психотропні речовини, канабіс та саморобну холодну зброю у вигляді японського меча — катани.