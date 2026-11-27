Фото: полиция Ровенской области

В Здолбунове на Ровенщине 37-летний мужчина приговорен к семи годам лишения свободы за хранение метамфетамина с целью сбыта и оборудования для изготовления психотропного вещества. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, 25 сентября 2024 года во время обыска по месту жительства тогда 35-летнего здолбуновчанина полицейские изъяли метамфетамин, который он приобрел и хранил для дальнейшего сбыта.

Кроме того, в подсобном помещении хозяйства мужчины правоохранители обнаружили оборудование, предназначенное для изготовления психотропного вещества. В частности, два стеклянных предмета и три холодильника, на которых были наслоения метамфетамина.

Ранее судимому мужчине сообщили о подозрении. После завершения досудебного расследования материалы уголовного производства направили в суд.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый неоднократно не являлся на заседание без уведомления уважительных причин. Поэтому его объявили в розыск.

Недавно суд признал мужчину виновным и назначил ему семь лет лишения свободы. После оглашения приговора его взяли под стражу.

Напомним, ранее в Ровенской судили мужчину. Известно, что в его доме правоохранители обнаружили янтарь-сырец, психотропные вещества, каннабис и самодельное холодное оружие в виде японского меча — катаны.