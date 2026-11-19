Фото: поліція Рівненської області

Житель Сарненського району, який спричинив ДТП із тяжкими травмами велосипедистки та тривалий час переховувався від правоохоронців, проведе три роки за ґратами. Крім того, чоловік має відшкодувати державі понад 103 тисячі гривень, витрачених на лікування потерпіло

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня 2022 року о 15:44 у селищі Клесів. За даними слідства, 49-річний на той час житель села Пугач, керуючи автомобілем Volkswagen LT, рухався зі швидкістю щонайменше 57,6 км/год.

Водій не зменшив швидкість, виїхав на зустрічну смугу та збив велосипедистку, яка рухалася попутно й перелаштовувалася з правої смуги на ліву.

Унаслідок аварії жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження. Медики діагностували в неї множинні переломи кісток черепа та інші серйозні травми.

Після повідомлення про підозру водій почав переховуватися від органів досудового розслідування. Його оголосили в розшук.

У лютому 2026 року правоохоронці розшукали чоловіка у Вараші. На той момент йому було 53 роки. Відповідно до ухвали суду його затримали та взяли під варту.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скерували до суду. Днями суд визнав чоловіка винним і призначив йому три роки позбавлення волі.

Також із засудженого стягнуть понад 103 тисячі гривень на користь держави — за витрати на лікування постраждалої велосипедистки.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.