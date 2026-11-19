Фото: прокуратура Херсонської області

У Херсоні колишню проректорку захопленої російськими військами Херсонської державної морської академії обвинувачують у колабораційній діяльності

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, після окупації міста у 2022 році жінка добровільно погодилася працювати в незаконно створеному окупаційною адміністрацією закладі освіти та впроваджувала там російські освітні стандарти.

Обвинувальний акт щодо жительки Херсона скерували до суду за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури. Їй інкримінують колабораційну діяльність за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За матеріалами слідства, у 2022 році обвинувачена обійняла посаду так званої "проректорки з навчальної роботи" в незаконному освітньому закладі, який окупаційна адміністрація створила на базі захопленої Херсонської державної морської академії.

На цій посаді жінка організовувала навчальний процес відповідно до стандартів держави-агресора. Зокрема, підписувала розпорядження щодо організації навчання та навчальні плани для студентів морських спеціальностей. Ці документи передбачали використання російських освітніх програм.

Оскільки обвинувачена переховується від правосуддя, справу розглядатимуть заочно.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.