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На Кіровоградщині прокуратура домоглася повернення у власність Благовіщенської громади майже двох гектарів землі ландшафтного заказника "Гренівський". Ділянку незаконно передали у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, попри її природоохоронний статус

Про це повідомила прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews.

Як встановили прокурори Голованівської окружної прокуратури, земельну ділянку площею 1,9278 га передали громадянину у приватну власність. Водночас вона розташована в межах ландшафтного заказника "Гренівський" на території Благовіщенської громади.

Прокурори наголосили, що ця територія має особливий природоохоронний статус, який не дозволяє передавати її у приватну власність для сільськогосподарського використання.

Під час судового розгляду прокуратура також довела, що відсутність встановлених безпосередньо на місцевості меж заказника не скасовує його заповідного статусу та не дає підстав розпоряджатися такими землями як звичайними сільськогосподарськими ділянками.

Суд повністю задовольнив позов прокуратури. Зокрема, визнав недійсними рішення органів місцевого самоврядування про відведення та передачу землі, скасував державну реєстрацію права приватної власності й зобов'язав громадянина повернути ділянку Благовіщенській територіальній громаді.

Нагадаємо, раніше у Києві викрили приватного нотаріуса та її спільників, які у шахрайський спосіб зняли понад 1 млн гривень з рахунків померлих осіб.