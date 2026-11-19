Фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні викрили двох чоловіків, які за гроші російських кураторів реєстрували термінали супутникового зв’язку Starlink на українських громадян, зокрема неповнолітніх

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Загалом вони забезпечили оформлення понад 160 пристроїв, які згодом використовували військові РФ на тимчасово окупованих територіях України. Обох підозрюваних затримали та взяли під варту.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетні 20-річний житель Одеси та 33-річний мешканець Дніпра.

Перший фігурант упродовж серпня-жовтня 2026 року зареєстрував понад 100 терміналів Starlink. Для цього він використовував паспортні дані жителів Миколаєва, серед яких були й неповнолітні. За кожен зареєстрований пристрій російський куратор платив йому 150 доларів. Частину цих грошей чоловік передавав людям, на чиє ім’я оформлювали обладнання. Водночас їм не повідомляли, для кого насправді призначені термінали.

Крім того, підозрюваний шукав спільників, щоб розширити мережу реєстрації обладнання в інших регіонах України.

Інший фігурант, 33-річний житель Дніпра, діяв упродовж лютого-травня 2026 року. За цей час він зареєстрував понад 60 терміналів. Спочатку чоловік оформлював обладнання самостійно, а згодом залучив до схеми інших громадян і створив фіктивне підприємство.

Для реєстрації пристроїв він передав російському куратору ключ електронного підпису. Це дозволило оформлювати термінали від імені української компанії. За кожен верифікований пристрій чоловік отримував 200 доларів.

Зареєстроване обладнання використовували російські військові на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, Starlink забезпечували супутниковий зв’язок для координації бойових дій та управління ударними безпілотниками.

Наразі всі виявлені термінали заблокували. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами співпраці підозрюваних із представниками РФ.

За процесуального керівництва Миколаївської та Дніпропетровської обласних прокуратур обом чоловікам повідомили про підозру. Дії 20-річного одесита кваліфікували як державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), а 33-річного жителя Дніпра — як пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Обидва підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Києві контррозвідка СБУ викрила ще двох російських агентів, які на замовлення російської ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російської армії.