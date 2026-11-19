Фото: полиция Ровенской области

Житель Сарненского района, который вызвал ДТП с тяжелыми травмами велосипедистки и долго скрывался от правоохранителей, проведет три года за решеткой. Кроме того, мужчина должен возместить государству более 103 тысяч гривен, потраченных на лечение

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа 2022 в 15:44 в поселке Клесов. По данным следствия, 49-летний в то время житель села Пугач, управляя автомобилем Volkswagen LT, двигался со скоростью не менее 57,6 км/ч.

Водитель не сбавил скорость, выехал на встречную полосу и сбил велосипедистку, которая двигалась попутно и перестраивалась с правой полосы на левую.

В результате аварии женщина получила тяжелые телесные повреждения. Медики диагностировали у нее множественные переломы костей черепа и другие серьезные травмы.

После сообщения о подозрении водитель стал скрываться от органов досудебного расследования. Его объявили в розыск.

В феврале 2026 года правоохранители разыскали мужчину в Вараше. В тот момент ему было 53 года. В соответствии с определением суда его задержали и заключили под стражу.

После завершения досудебного расследования обвинительный акт направили в суд. На днях суд признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы.

Также с осужденного взыщут более 103 тысяч гривен в пользу государства — за расходы на лечение пострадавшей велосипедистки.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.