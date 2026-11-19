Фото: поліція Черкаської області

У Черкасах правоохоронці викрили двох чоловіків, яких підозрюють в організації збуту психотропних речовин. Наркотики продавали безпосередньо з рук у руки, а щомісячний дохід від незаконної діяльності, за оцінками поліції, перевищував 150 тисяч гривень

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Операцію провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Черкаського районного управління поліції. Силову підтримку забезпечував спецпідрозділ КОРД, процесуальне керівництво здійснювала Черкаська окружна прокуратура.

За даними правоохоронців, двоє чоловіків налагодили збут психотропних речовин у Черкасах. Продаж здійснювали способом "з рук у руки". Орієнтовний щомісячний прибуток від незаконного бізнесу за цінами чорного ринку становив понад 150 тисяч гривень.

У межах розслідування поліцейські провели чотири санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях.

Під час слідчих дій вилучили пакети з речовиною білого кольору, ваги з нашаруваннями, рослини, схожі на коноплі, мобільні телефони та грошові кошти.

35-річного чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 199 680 гривень.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру другому фігуранту.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.