Кинув гранату в групу людей у Херсоні: чоловіка засудили до 15 років ув’язнення

Фото: Херсонська обласна прокуратура

51-річного жителя Херсона засудили до 15 років позбавлення волі за те, що він кинув протипіхотну гранату в групу чоловіків. Унаслідок вибуху одна людина загинула, ще четверо дістали поранення

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Як довели прокурори в суді, того вечора чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він був невдоволений присутністю групи чоловіків на літньому майданчику магазину, дістав протипіхотну гранату, привів її у бойове положення та кинув у їхній бік.

Унаслідок вибуху один чоловік загинув, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, гранату засуджений незаконно придбав напередодні події та зберігав удома. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці також виявили близько сотні набоїв до автомата та пістолета.

У суді чоловік частково визнав свою вину. Він не заперечував фактичних обставин події, встановлених під час досудового розслідування, однак не визнав, що мав намір позбавити потерпілих життя.

Суд визнав його винним у закінченому замаху на умисне вбивство двох і більше осіб, умисному вбивстві та незаконному придбанні, носінні й зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

За сукупністю кримінальних правопорушень чоловікові призначили 15 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.