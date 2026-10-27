Працювала секретарем псевдовиборчої комісії: жительці Херсона оголосили підозру

Фото: Херсонська обласна прокуратура

73-річній жительці Херсона заочно повідомили про підозру в участі в організації та проведенні незаконного референдуму під час російської окупації міста

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, під час тимчасової окупації Херсона жінка погодилася співпрацювати з представниками окупаційної влади та увійшла до складу незаконної "дільничної виборчої комісії № 303", де виконувала функції так званого секретаря.

У вересні 2022 року вона брала участь у роботі комісії та виконувала завдання, пов’язані з проведенням псевдореферендуму.

Зокрема, підозрювана проводила серед місцевих жителів роз’яснювальну роботу, закликала їх долучатися до роботи незаконних "виборчих комісій" і брати участь у псевдореферендумі. Також вона розповсюджувала агітаційні матеріали та друковану продукцію, спрямовані на залучення мешканців до незаконного голосування.

Жінці заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.