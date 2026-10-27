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27 жовтня 2026, 16:45

На Київщині затримали трьох фігурантів корупційних справ: вилучили понад $21 тисячу

27 жовтня 2026, 16:45
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Фото: Київська обласна прокуратура
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На Київщині викрили двох працівників філії газорозподільної компанії та директора комунального підприємства, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, двоє працівників газорозподільної компанії вимагали у власника житлового будинку 3 тисячі доларів США. За ці гроші вони обіцяли не складати акт про порушення правил експлуатації газових мереж і не відключати будинок від газопостачання.

В іншому кримінальному провадженні підозрюють директора комунального підприємства. За версією слідства, він вимагав від представника бізнесу 3 тисячі доларів за вплив на посадовців органів виконавчої влади.

За цю суму директор КП обіцяв посприяти погодженню необхідних документів і отриманню дозволу на вирубку зелених насаджень у межах населеного пункту. Крім того, він запевняв, що зможе вплинути на те, щоб у разі виявлення порушень природоохоронного законодавства відповідні органи не вживали заходів реагування.

Усіх трьох фігурантів затримали під час одержання неправомірної вигоди. Їм повідомили про підозру. Залежно від ролі та участі дії підозрюваних кваліфікували за статтями 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, та 369-2 — зловживання впливом.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже 22 тисячі доларів США, понад 8,5 тисячі євро, 40 тисяч гривень, а також документацію та чорнові записи.

Винуватість підозрюваних має встановити суд.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.

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