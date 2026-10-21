Посвідчення тракториста без занять та іспитів: у Кропивницькому засудили викладача коледжу

Фото: прокуратура Кіровоградської області

У Кропивницькому суд визнав винним 47-річного викладача коледжу, який отримав 14 тисяч гривень за допомогу в оформленні посвідчення тракториста-машиніста без проходження навчання та складання іспиті

Про це повідомили в прокуратурі, передає RegioNews .

За даними обвинувачення, у березні 2026 року до коледжу звернувся чоловік, який хотів пройти курси та отримати посвідчення тракториста-машиніста. Викладач запропонував за гроші вплинути на інших викладачів і членів екзаменаційної комісії, щоб ті зарахували навчання та іспити без фактичного проходження відповідних процедур.

Спочатку він просив до 20 тисяч гривень, але згодом погодився на 14 тисяч. За цю суму викладач обіцяв оформити посвідчення з п’ятьма відкритими категоріями для керування спеціалізованою технікою.

На початку травня замовник отримав посвідчення тракториста-машиніста та медичну довідку. Водночас він не відвідував занять, не проходив теоретичної та практичної підготовки й не складав кваліфікаційних іспитів.

Після отримання грошей викладача затримали правоохоронці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Фортечний районний суд Кропивницького визнав його винним у зловживанні впливом за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України та призначив штраф. Розмір штрафу в наданому повідомленні не зазначений.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.