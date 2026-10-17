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17 жовтня 2026, 11:31

У Херсоні через російський авіаудар постраждали 20 людей, зокрема місячне немовля

17 жовтня 2026, 11:31
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Фото: скриншот із відео
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У Херсоні внаслідок російського авіаудару по житловому масиву 17 жовтня загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти віком один місяць та 11 років. Російські війська скинули на Корабельний район міста вісім авіабомб

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За його словами, російські війська почали атакувати Херсон керованими авіабомбами близько 4:00. Протягом години відбулося два авіаудари. Під ударом опинилися житлові будинки й об’єкти соціальної інфраструктури.

Повторної атаки росіяни завдали, коли медики прибули надавати допомогу пораненим після перших влучань. Унаслідок цього загинув водій екстреної медичної допомоги, а медикиня дістала поранення.

Станом на момент повідомлення відомо про 21 постраждалого: одного загиблого та 20 поранених. Серед поранених — немовля віком один місяць і 11-річна дитина.

Нагадаємо, що увечері 16 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок атаки постраждали 15 людей, зокрема троє дітей.

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