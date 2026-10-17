У Херсоні через російський авіаудар постраждали 20 людей, зокрема місячне немовля

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У Херсоні внаслідок російського авіаудару по житловому масиву 17 жовтня загинула одна людина, ще 20 дістали поранення. Серед постраждалих — діти віком один місяць та 11 років. Російські війська скинули на Корабельний район міста вісім авіабомб

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, передає RegioNews .

За його словами, російські війська почали атакувати Херсон керованими авіабомбами близько 4:00. Протягом години відбулося два авіаудари. Під ударом опинилися житлові будинки й об’єкти соціальної інфраструктури.

Повторної атаки росіяни завдали, коли медики прибули надавати допомогу пораненим після перших влучань. Унаслідок цього загинув водій екстреної медичної допомоги, а медикиня дістала поранення.

Станом на момент повідомлення відомо про 21 постраждалого: одного загиблого та 20 поранених. Серед поранених — немовля віком один місяць і 11-річна дитина.

Нагадаємо, що увечері 16 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок атаки постраждали 15 людей, зокрема троє дітей.