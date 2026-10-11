На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, поранений під час російської атаки

Фото: Григорій Таргонський

На Рівненщинатаки і помер 13-річний Максим, який зазнав поранень унаслідок російської 9 жовтня. Майже добу лікарі боролися за життя дитини, однак врятувати його не вдалося

Про це повідомив Рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський, передає RegioNews .

"Майже добу лікарі боролися за життя 13-річного хлопчика. Увесь цей час люди молилися, сподіваючись на диво, вірячи, що дитину вдасться врятувати", — йдеться в повідомленні Григорія Таргонського.

Попри зусилля медиків, хлопчик помер. Поховання Максима відбудеться 11 жовтня в селі Буда.

Григорій Таргонський висловив співчуття рідним і близьким загиблої дитини.

Після атаки російського безпілотника типу "шахед" по медичну допомогу звернулися восьмеро людей. Більшість із них дістали осколкові поранення. 12-річну Христину доправили до Рівного, а за життя 13-річного Максима боролися лікарі.

За попередніми підрахунками, внаслідок атаки пошкоджено близько 20 приватних домогосподарств, а також об’єкти торгівлі та ресторанного господарства. Три житлові будинки зазнали значних руйнувань — у них пошкоджені покрівлі, вікна та двері.

Нагадаємо, що у ночі та вранці 11 жовтня російські війська атакували чотири райони Дніпропетровщини. У Дніпрі постраждали четверо людей, зокрема двоє дітей. На Нікопольщині поранений рятувальник, у Синельниківському районі — чоловік.