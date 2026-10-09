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09 октября 2026, 21:46

В Ровенской области в результате ДТП с грузовиком погибли супруги киевлян

09 октября 2026, 21:46
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 68-летний водитель легкового автомобиля и его 71-летняя жена. Супруги были жителями Киева

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Смертельная авария произошла 9 октября около 11:40 на автодороге Киев-Чоп в селе Грушвица Вторая, сообщает полиция Ровенской области.

По предварительным данным следствия, 68-летний киевлянин за рулем Chevrolet не учел сужение проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем TATA под управлением 63-летнего жителя Харькова. От удара грузовик опрокинулся.

Водитель легковушки и его 71-летняя жена погибли на месте аварии. Водитель грузового автомобиля получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

По факту ДТП следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Оба транспортных средства изъяли и поместили на специальную площадку. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Тернопольской области пьяный 18-летний водитель устроил смертельное ДТП – погиб подросток, травмированы.

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