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09 жовтня 2026, 18:44

На Рівненщині судитимуть жительку Дубна за шахрайство під виглядом благодійності

09 жовтня 2026, 18:44
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На Рівненщині до суду скерували матеріали кримінального провадження щодо жительки Дубна, яку обвинувачують у шахрайстві під виглядом благодійної організації. За даними правоохоронців, жінка обіцяла передати автомобіль для потреб Збройних сил України

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Раніше слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування завершили, а матеріали справи скерували до суду.

Серед обставин, які пом’якшують покарання, правоохоронці зазначають щире каяття обвинуваченої, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та відшкодування завданої потерпілому шкоди. Обтяжуючих обставин не встановили.

У разі доведення вини жінці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.

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