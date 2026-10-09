На Рівненщині судитимуть жительку Дубна за шахрайство під виглядом благодійності

На Рівненщині до суду скерували матеріали кримінального провадження щодо жительки Дубна, яку обвинувачують у шахрайстві під виглядом благодійної організації. За даними правоохоронців, жінка обіцяла передати автомобіль для потреб Збройних сил України

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Раніше слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Досудове розслідування завершили, а матеріали справи скерували до суду.

Серед обставин, які пом’якшують покарання, правоохоронці зазначають щире каяття обвинуваченої, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та відшкодування завданої потерпілому шкоди. Обтяжуючих обставин не встановили.

У разі доведення вини жінці може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.