В Ровенской области будут судить жительницу Дубна за мошенничество под видом благотворительности
В Ровенской области в суд направили материалы уголовного производства в отношении жительницы Дубна, которую обвиняют в мошенничестве под видом благотворительной организации. По данным правоохранителей, женщина обещала передать автомобиль для нужд Вооруженных сил Украины
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Ранее следователи за процессуальным руководством прокуратуры сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Досудебное расследование было завершено, а материалы дела направили в суд.
Среди обстоятельств, смягчающих наказание, правоохранители отмечают искреннее раскаяние обвиняемой, активное содействие раскрытию уголовного правонарушения и возмещение причиненного потерпевшему ущерба. Отягчающих обстоятельств не установили.
При доказательстве вины женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что жители Прикарпатья потеряли почти полмиллиона гривен из-за мошенников. Правоохранители предупредили о схеме.