У Рівному чоловіка взяли під варту після повідомлення про "замінування" поліцейської станції

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У Рівному 37-річного жителя села Оржів взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. Чоловіка підозрюють у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян

Про це повідомила поліція Ріненської області, передає RegioNews .

За даними поліції, чоловік повідомив про "замінування" поліцейської станції у Рівному.

Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив 37-річному жителю Оржева про підозру за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності.

7 жовтня суд повністю задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Рівному правоохоронці встановили та затримали чоловіка, який повідомив екстреним службам про нібито замінування однієї з поліцейських станцій міста. Псевдомінувальником виявився 37-річний житель селища Оржів.