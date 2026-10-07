В Ровно мужчину взяли под стражу после сообщения о "заминировании" полицейской станции

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В Ровно 37-летний житель села Оржев был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога. Мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан

Об этом сообщила полиция Риненской области, передает RegioNews .

По данным полиции, мужчина сообщил о "заминировании" полицейской станции в Ровно.

Следователь процессуального руководства прокуратуры сообщил 37-летнему жителю Оржева о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности.

7 октября суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога .

Напомним, что в Ровно правоохранители установили и задержали мужчину, который сообщил экстренным службам о якобы заминировании одной из полицейских станций города. Псевдоминировщиком оказался 37-летний житель поселка Оржей.