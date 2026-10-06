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06 жовтня 2026, 15:59

На Рівненщині розслідують погрози головному редактору місцевого медіа

06 жовтня 2026, 15:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Рівненщині правоохоронці розслідують погрози фізичною розправою головному редактору місцевого медіа у зв’язку з його професійною діяльністю. Кримінальне провадження розпочали після того, як до редакції через Facebook надійшли два голосові повідомлення з погрозами

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погроз журналісту.

За даними слідства, 29 вересня 2026 року на Facebook-сторінку одного з рівненських медіа надійшли два голосові повідомлення, адресовані головному редактору.

Попередньо встановлено, що повідомлення міг надіслати чоловік, який, за наявною інформацією, проходить військову службу. Голосові повідомлення надійшли після публікації медіа матеріалу про кримінальне провадження щодо незаконного обігу кратому, у якому фігурують члени його родини.

У повідомленнях чоловік вимагав не згадувати його дітей у журналістських матеріалах. Водночас він висловлював погрози фізичною розправою на адресу головного редактора.

Журналіст сприйняв висловлені погрози як реальні та звернувся до правоохоронців.

2 жовтня 2026 року відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 345-1 Кримінального кодексу України.

Йдеться про погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів або членів сім’ї у зв’язку зі здійсненням ним законної професійної діяльності.

Наразі слідчі встановлюють особу, яка могла надіслати голосові повідомлення, перевіряють аудіозаписи, можливі мотиви та інші обставини події.

Нагадаємо, що у Харкові поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі та замаху на умисне вбивство двох орендарів. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку — в обличчя.

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