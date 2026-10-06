В Ровенской области расследуют угрозы главному редактору местного медиа

Фото: Офис Генерального прокурора

В Ровенской области правоохранители расследуют угрозы физической расправой главному редактору местного медиа в связи с его профессиональной деятельностью. Уголовное производство начали после того, как в редакцию через Facebook поступили два голосовых сообщения с угрозами

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона правоохранители начали уголовное производство по факту угроз журналисту.

По данным следствия, 29 сентября 2026 года на Facebook-страницу одного из ровенских медиа поступило два голосовых сообщения, адресованных главному редактору.

Предварительно установлено, что сообщение мог прислать человек, по имеющейся информации, проходящий военную службу. Голосовые сообщения поступили после публикации медиа материала об уголовном производстве по незаконному обороту кратому, в котором фигурируют члены его семьи.

В сообщениях мужчина потребовал не упоминать его детей в журналистских материалах. В то же время, он выражал угрозы физической расправой в адрес главного редактора.

Журналист воспринял высказанные угрозы как реальные и обратился к стражам порядка.

2 октября 2026 года сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет об угрозе убийства, насилия или уничтожения или повреждения имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности.

Следователи устанавливают лицо, которое могло отправить голосовые сообщения, проверяют аудиозаписи, возможные мотивы и другие обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину в лицо.