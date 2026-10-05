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05 октября 2026, 18:12

В Ровенской области в ДТП погиб 66-летний пешеход

05 октября 2026, 18:12
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Фото: полиция Ровенской области
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На Здолбуновщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 66-летний мужчина.

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла вечером 4 октября на трассе Городище - Ровно - Староконстантинов вблизи перекрестка сел Гильча Первая и Миротин.

По предварительным данным следствия, около 20.50 водитель автомобиля Fiat Scudo, 58-летний житель Хмельницкой области, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на пешехода.

Предварительно установлено, что 66-летний житель села Гильча Первая внезапно выбежал на проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Водителя автомобиля осмотрели состояние опьянения. По результатам осмотра он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи начали досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, утром 3 октября во Львовской области служебный автомобиль полиции сбил 11-летнего ребенка. Мальчик был госпитализирован.

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