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29 вересня 2026, 14:45

У Києві пограбували жінку, коли вона ховалась від обстрілу

29 вересня 2026, 14:45
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Фото: Національна поліція
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У Києві 20-річна жителька звернулась до поліції. Її пограбували в метро

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

20-річна киянка пішла в метро, щоб ховатись під час ракетної атаки. Там вона заснула. Коли вона прокинулась, побачила, що її мобільний телефон вкрали.

Правоохоронці знайшли крадія. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий. Крім того, він уже грабував людей. Зоркема, він зламав замок автомобіля, який був припаркований біля одного з будинків, та викрав з салону мобільний телефон.

Тепер чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який розпилив газовий балончик та пограбував перехожого. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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