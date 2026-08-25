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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річної жительки Рівненського району, яка залучала дітей до наркоторгівлі та намагалася їх продати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Зловмисницю затримали під час отримання 30 тисяч гривень за передачу трьох своїх дітей (11-річної доньки та двох синів 9 та 14 років) сторонньому чоловіку. Загалом за 60 тисяч гривень вона погодилася віддати дітей для вивезення до Києва з метою жебрацтва біля Києво-Печерської лаври.

Крім того, слідство встановило, що жінка систематично залучала своїх трьох дітей до продажу синтетичного наркотику PVP: за її вказівкою діти передавали покупцям психотропи та забирали гроші.

Зловминицю судитимуть за торгівлю людьми та збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP із залученням малолітніх дітей (ч. 2, ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 149 КК України).

Наразі діти вилучені, в суді розглядається позов про позбавлення обвинуваченої батьківських прав та стягнення аліментів.

Нагадаємо, в Запоріжжі матір продала сина для жебракування. Суд визнав її винною у торгівлі людьми та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Дитину вилучили з небезпечних умов і передали до центру соціально-психологічної реабілітації.