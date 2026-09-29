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29 вересня 2026, 12:57

За місяць у Києві через атаки РФ загинула 31 людина: 360 постраждалих

29 вересня 2026, 12:57
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Фото: ДСНС Києва
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За останній місяць у Києві внаслідок російських атак загинула 31 людина, ще близько 360 цивільних отримали поранення. Серед постраждалих – 16 дітей

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця КМВА Катерина Поп, передає RegioNews.

За її словами, одна дитина загинула цього тижня внаслідок російського удару по житловому будинку.

Також за місяць у Києві пошкоджено близько 116 багатоповерхівок та приблизно 34 приватні будинки.

Російські атаки пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема заклади охорони здоров’я, освіти та науки, а також транспортну інфраструктуру.

За словами Поп, найбільше пошкоджень зазнали автозаправні станції, склади та нежитлова інфраструктура. Також зафіксовані удари по дата-центрах.

Нагадаємо, в ніч на 29 вересня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою Циркон/Онікс, двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 152 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях.

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