Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 вересня РФ атакувала Україну протикорабельною ракетою Циркон/Онікс, двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 152 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 109 цілей:

одну протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

106 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські війська продовжили дронові атаки на Київ: уламки впали на житлові будинки у двох районах.